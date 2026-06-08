Un cuadro respiratorio le impedirá al delantero estar en el choque contra los africanos, situación que fue oficializada por el cuerpo médico de la Selección Chilena.

Una nueva baja lamenta la Selección Chilena con miras al amistoso contra República Democrática del Congo, luego que este lunes se confirmara que Clemente Montes no estará a disposición.

A través de un comunicado, el cuerpo médico de La Roja informó que el delantero “se encuentra en evolución de un cuadro respiratorio alto que ha impedido su normal participación en los entrenamientos”.

Teniendo en cuenta esto, se definió que el jugador de Universidad Católica no esté en el cotejo “para el adecuado cuidado de su salud”.





El ariete de 25 años fue suplente y no ingresó en la derrota 2-1 contra Portugal, por lo que se despedirá de esta fecha FIFA sin haber sumado minutos.

A lo largo de esta temporada, el ariete ha disputado un total de 23 partidos en los que anotó 7 goles y entregó 6 asistencias.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y RD Congo?

El partido entre Chile y República Democrática del Congo está programado para las 12:00 horas de nuestro país del martes 9 de junio.

El escenario será el Stade de la Source de Orleans en Francia, donde no habrá presencia de público.