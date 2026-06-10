“Se encuentra luchando”: Piden cadena de oración tras grave accidente de cadete de Huachipato

Los Acereros hicieron un llamado por la salud de Martín Navarrete, integrante de la Sub 16 que sufrió un accidente de tránsito.

Una delicada situación afecta a Huachipato, club que este martes solicitó una cadena de oración por el grave estado del juvenil Martín Navarrete.

Perteneciente a la categoría Sub 16, Los Acereros hicieron un llamado a sus hinchas y al mundo del fútbol para pedir por la recuperación del joven.

“Nos unimos en cadena de oración por nuestro joven jugador, Martín Navarrete Araneda, quien sufrió un lamentable accidente vehicular”, señaló la institución en sus redes sociales.

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Cadete de Huachipato sufrió accidente de tránsito y está grave

En declaraciones a RedGol, el entrenador del primer equipo, Jaime García, indicó que el lamentable hecho de Martín Navarrete se originó camino a un entrenamiento.

“Lo chocaron cuando venía a entrenar. Está con riesgo vital, esperando que dé luces de recuperación”, comentó el adiestrador, uniéndose al llamado del club.

La publicación se llenó de comentarios de los fanáticos, quienes pidieron una pronta recuperación por uno de los integrantes del fútbol joven.

A mediados de abril, Huachipato vivió otra tragedia producto de la muerte de un joven de 15 años que formaba parte de sus cadetes y era capitán de su categoría, suceso derivó en investigaciones de la PDI.