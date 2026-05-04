La disculpa de Marcelo Ríos tras polémica en bar de Vitacura: Recibió ola de respuestas

El ex tenista se pronunció en redes sociales por su comportamiento en un local de la capital, pidiendo perdón a los involucrados y especialmente a su pareja.

Marcelo Ríos se refirió a la polémica ocurrida en un bar de Vitacura el último fin de semana, donde fue grabado conversando con personal de Carabineros.

El Chino acudió a un local en el sector oriente de Santiago junto a algunos cercanos, entre los que habría estado su actual pareja, Tamara Cornejo.

En principio, una discusión que habría protagonizado el ex tenista fue subiendo de tono y terminó con la llegada de funcionarios policiales, lo que fue grabado y viralizado en redes sociales.





Marcelo Ríos se disculpa por polémica en bar

Horas después de lo sucedido, el otrora número uno del mundo se pronunció en redes sociales, afirmando que “lamento mucho lo ocurrido en el local Taringa”.

A través de un posteo en Instagram, el ex deportista reconoció que “es verdad que se me pasaron las copas y quiero disculparme con la gente que pude haber pasado a llevar en el local”.

Adicionalmente, pidió perdón “a mi polola, porque no quiero que se ensucie todo lo lindo que hemos construido por actitudes tontas mías”.

La publicación generó una ola de comentarios, donde varios seguidores defendieron al Chino y lo llamaron a “ser feliz”.

Si bien hubo algunos cuestionamientos, varios se dieron el tiempo de bromear y hasta comparar su situación con otros personajes del especátaculo.

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