Nuevo golpe para Javier Correa: Se lesionó y será baja en Colo Colo por las próximas semanas - Chilevisión

No todo fue alegría en Colo Colo tras el triunfo 2-0 ante Huachipato el pasado lunes, victoria que le permitió retomar el liderato de la Liga de Primera.

El Cacique sumó un nuevo dolor de cabeza con la lesión de Javier Correa, quien perdió la titularidad y solamente jugó muy pocos minutos frente a Los Acereros.

En las últimas horas, el argentino sintió molestias físicas que lo llevaron a realizarse exámenes médicos.

Javier Correa se desgarró y es baja en Colo Colo

Los resultados no fueron los mejores: El trasandino sufrió un desgarró en la pierna izquierda y quedó dscartado para los próximos partidos del Popular.

La zona es una que ya había complicado a Correa, quien había sido tratado por el cuerpo médico previo a un duelo con O'Higgins el 21 de febrero.

¿El plazo de recuperación? Al menos tres o cuatro semanas, lo que obliga al entrenador Fernando Ortiz a pensar en otras variantes en el ataque.

Con esto, el trasandino se perderá los choques contra Deportes Concepción y Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, nuevo torneo que comenzará a disputarse este fin de semana del 21 de marzo.