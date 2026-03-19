Uno por uno: Estos son todos los grupos de la Copa Libertadores 2026

Coquimbo Unido y Universidad Católica conocieron a sus rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores, instancia que comenzará la semana del 7 de abril.

Este jueves se realizó el esperado sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo en el que estarán Coquimbo Unido y Universidad Católica.

El azar determinó que Los Piratas vayan al Grupo B junto a Nacional de Uruguay, Universitario de Perú y Deportes Tolima, zona que asoma bastante pareja.

Más complicado fue el panorama para Los Cruzados, quienes se medirán nada menos que a Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.





La Franja irá contra dos poderosos del continente, además del conjunto ecuatoriano que en la fase previa sacó del camino a Argentinos Juniors y Botafogo.

La primera fecha está fijada para la semana del 7 de abril, mientras que la segunda jornada se disputará entre el 14 y el 16 del mismo mes.

Grupos de la Copa Libertadores

Grupo A:

Flamengo

Estudiantes de La Plata

Cusco

Independiente de Medellín

Grupo B:

Nacional de Uruguay

Universitario de Lima

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

Grupo C:

Fluminense

Bolívar

Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia de Mendoz

Grupo D:

Boca

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona de Guayaquil

Grupo E:

Peñarol

Corinthians

Independiente Santa Fe

Platense

Grupo F:

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior

Sporting Cristal

Grupo G:

Liga de Quito

Lanús

Always Ready

Mirassol

Grupo H:

Independiente del Valle

Libertad de Paraguay

Rosario Central

Universidad Central de Venezuela