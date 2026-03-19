Uno por uno: Estos son todos los grupos de la Copa Libertadores 2026
Coquimbo Unido y Universidad Católica conocieron a sus rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores, instancia que comenzará la semana del 7 de abril.
Este jueves se realizó el esperado sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo en el que estarán Coquimbo Unido y Universidad Católica.
El azar determinó que Los Piratas vayan al Grupo B junto a Nacional de Uruguay, Universitario de Perú y Deportes Tolima, zona que asoma bastante pareja.
Más complicado fue el panorama para Los Cruzados, quienes se medirán nada menos que a Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.
La Franja irá contra dos poderosos del continente, además del conjunto ecuatoriano que en la fase previa sacó del camino a Argentinos Juniors y Botafogo.
La primera fecha está fijada para la semana del 7 de abril, mientras que la segunda jornada se disputará entre el 14 y el 16 del mismo mes.
Grupos de la Copa Libertadores
Grupo A:
- Flamengo
- Estudiantes de La Plata
- Cusco
- Independiente de Medellín
Grupo B:
- Nacional de Uruguay
- Universitario de Lima
- Coquimbo Unido
- Deportes Tolima
Grupo C:
- Fluminense
- Bolívar
- Deportivo La Guaira
- Independiente Rivadavia de Mendoz
Grupo D:
- Boca
- Cruzeiro
- Universidad Católica
- Barcelona de Guayaquil
Grupo E:
- Peñarol
- Corinthians
- Independiente Santa Fe
- Platense
Grupo F:
- Palmeiras
- Cerro Porteño
- Junior
- Sporting Cristal
Grupo G:
- Liga de Quito
- Lanús
- Always Ready
- Mirassol
Grupo H:
- Independiente del Valle
- Libertad de Paraguay
- Rosario Central
- Universidad Central de Venezuela
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