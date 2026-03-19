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Uno por uno: Estos son todos los grupos de la Copa Libertadores 2026

Coquimbo Unido y Universidad Católica conocieron a sus rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores, instancia que comenzará la semana del 7 de abril.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Este jueves se realizó el esperado sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo en el que estarán Coquimbo Unido y Universidad Católica.

El azar determinó que Los Piratas vayan al Grupo B junto a Nacional de Uruguay, Universitario de Perú y Deportes Tolima, zona que asoma bastante pareja.

Más complicado fue el panorama para Los Cruzados, quienes se medirán nada menos que a Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.

La Franja irá contra dos poderosos del continente, además del conjunto ecuatoriano que en la fase previa sacó del camino a Argentinos Juniors y Botafogo.

La primera fecha está fijada para la semana del 7 de abril, mientras que la segunda jornada se disputará entre el 14 y el 16 del mismo mes.

Grupos de la Copa Libertadores

Grupo A:

  • Flamengo
  • Estudiantes de La Plata
  • Cusco
  • Independiente de Medellín

Grupo B:

  • Nacional de Uruguay
  • Universitario de Lima
  • Coquimbo Unido
  • Deportes Tolima

Grupo C:

  • Fluminense
  • Bolívar
  • Deportivo La Guaira
  • Independiente Rivadavia de Mendoz

Grupo D:

  • Boca
  • Cruzeiro
  • Universidad Católica
  • Barcelona de Guayaquil

Grupo E:

  • Peñarol
  • Corinthians
  • Independiente Santa Fe
  • Platense

Grupo F:

  • Palmeiras
  • Cerro Porteño
  • Junior
  • Sporting Cristal

Grupo G:

  • Liga de Quito
  • Lanús
  • Always Ready
  • Mirassol

Grupo H:

  • Independiente del Valle
  • Libertad de Paraguay
  • Rosario Central
  • Universidad Central de Venezuela

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