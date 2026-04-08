Nuevo mazazo a la UC: Diego Valencia sufre grave lesión y será baja por varios meses

Cruzados confirmó que el ariete de 26 años será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, quedando descartado para toda la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Universidad Católica pierde otra pieza. Diego Valencia sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, convirtiéndose en baja por varios meses y quedando descartado para toda la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Tras la derrota 2-1 ante Boca en su estreno por el torneo internacional, Los Cruzados recibieron otro mazazo de cara a los próximos desafíos.

El Pollo ingresó en los descuentos en la caída contra el Xeneize, apostando a aprovechar su juego aéreo para intentar llegar a la igualdad en el Claro Arena.





Esto significa un nuevo golpe para el entrenador Daniel Garnero, quien hace algunas semanas había perdido al defensa Tomás Asta-Buruaga por la misma lesión.

El ariete de 26 años ha jugado 10 partidos en lo que va de la temporada, anotando un gol ante la Universidad de Concepción por la Copa de la Liga.

Las alternativas que le quedan a la UC en el ataque

Con la ausencia de Valencia, la UC queda con menos variantes de cara a un exigente semestre en el que afronta varias competencias.

Además de Fernando Zampedri, las opciones que le quedan a Garnero son Diego Corral, Clemente Montes, Justo Giani y Juan Francisco Rossel.

El próximo partido de La Franja en la Libertadores será el miércoles 15 de abril, donde visitará a Cruzeiro en Belo Horizonte a partir de las 18:00 horas.