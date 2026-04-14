Guiño a Colo Colo e invitados especiales: La especial celebración de cumpleaños que tuvo Claudio Bravo

El bicampeón de América tuvo una jornada muy especial, siendo acompañado por su esposa y algunos ex compañeros de la Selección Chilena.

Claudio Bravo vivió una jornada muy especial este 13 de abril, día en que recibió masivas muestras de cariño por un nuevo cumpleaños.

El emblemático ex arquero festejó sus 43 primaveras, aprovechando de compartir historias de una fiesta que organizó hace algunos días.

La celebración fue bastante particular, donde hubo una temática de camisetas en la que el propio ex capitán de La Roja le hizo un guiño a Colo Colo.





Claudio Bravo celebra su cumpleaños con camiseta de Colo Colo

Demostrando su cariño por el club que lo formó, el actual comentarista decidió ocupar una boina y una polera conmemorativa por el Centenario del Cacique.

Uno de los invitados al cumpleaños de Bravo fue Mauricio Isla, muy cercano al otrora guardameta que fue junto a su pareja, la influencer Emily Matute.

“Feliz cumpleaños mi querido capitán. Disfruta mucho tu día y que sean muchos más amigo mío. Lo pasamos increíble”, escribió el Huaso en redes sociales.

Por su parte, Joaquín Montecinos, actual jugador de Deportes Limache, remarcó:”Linda noche pasamos. Te deseo lo mejor, sabes que cuentas conmigo siempre. Te quiero y admiro mucho amigo”.

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