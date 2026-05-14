“Era el más burro de la clase, papi”: Los lujos que el “Rey David” ostentaba en redes sociales y videoclips de música urbana

Una vida llena de lujos ostentaba en redes sociales David Israel Muñoz, más conocido como el “Rey David”, gracias a un esquema fraudulento de compra y venta de vehículos.

El sujeto llegó a obtener más de 13 mil millones de pesos, por lo que poseía varias parcelas, numerosos automóviles de lujo y además exhibía todas sus excentricidades.

“Era el más flojo de la clase, papi, el más burro de la clase, era el más burro de la clase, papi, ¿qué pasó?”, dijo Israel en un video que publicó en su cuenta de Instagram antes de ser detenido y puesto en prisión preventiva.

Sus vehículos de alta gama eran utilizados en videoclips de música urbana. Hoy, David arriesga hasta 15 años de cárcel si resulta ser culpable de los delitos que se le imputan, entre los que se encuentran lavado de activos y asociación criminal.