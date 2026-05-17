Rachas de hasta 100 km/h: DMC emite aviso por vientos para tres regiones del país

Según lo precisado por la Dirección Meteorológica de Chile, serán dos las condiciones sinópticas que ocasionarán un aumento en los vientos desde este lunes.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este domingo un aviso producto de las rachas de viento que se harán presentes en tres regiones del país.

De acuerdo a lo informado por el organismo, una de las alertas comenzará la madrugada de este lunes hasta la tarde del mismo día en la región de Magallanes.

En la misma línea, advirtió que las rachas podrían llegar a los 100 km/h.

Asimismo, el organismo emitió un segundo aviso para la tarde del día miércoles 20 de mayo en la región de Los Ríos y La Araucanía.





Meteo Chile emite aviso por rachas de viento para tres regiones del país

Según lo precisado por la Dirección Meteorológica, durante este domingo este fenómeno se produciría por la condición sinóptica denominada: Predominio de alta presión y jet de bajo nivel, en el caso de Magallanes.

A continuación te detallamos cómo será el comportamiento del viento por región.

Región de Magallanes

Región de Los Ríos

Región de La Araucanía