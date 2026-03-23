La tarotista abordó cuestionamientos de personas que aseguraron pagar hasta $400 mil pesos por un servicio que no fue realizado en la fecha estipulada.

Vanessa Daroch respondió a las acusaciones de clientes que señalaron que habrían realizado supuestos pagos sin recibir el servicio correspondiente.

La tarotista estuvo en Primer Plano y abordó los casos de personas que la contactaron para realizar canalizaciones o lecturas de tarot y, a pesar de que realizaron transacciones por medios oficiales, no fueron atendidas.

“A mí me tomó absolutamente de sorpresa cuando me llaman el jueves”, señaló al ser consultada por el estelar.





Verónica, por ejemplo, sostuvo que habría tenido una lectura de tarot en la que se sintió engañada y -supuestamente- tras 40 minutos Daroch habría cortado la comunicación.

Otra mujer, de nombre Constanza, declaró haber pasado $400 mil para una canalización que fue aplazada en dos oportunidades sin concretarse.

Vanessa Daroch respondió a clientes

En particular con la clienta que acusa el pago de un servicio que no fue realizado, la Vanessa Daroch contó que ese día tuvo un accidente y se fracturó un brazo, por lo que no puso asistir a la sesión pactada.

Sobre el último caso, respondió que “estaba fracturada y se le mandó la orden del médico… A ella se le devolvió toda su plata, no se le debe nada”.

“Anita le explica que no puedo atender y reposo absoluto porque fue de cadera y brazo. Fue complicado para mí”, agregó.

Por otra parte, explicó que trabaja Anita Almonacid, quien es su asistente y mano derecha, encargada de agendar a los clientes y responder mails y consultas.

“Nosotros con Anita hicimos las atenciones semanales porque ha pasado con gente que agenda mensual y ha pasado que hay gente que se ha quedado con la plata de los pacientes y se transfiere el día que se va a atender, se les manda un link”, detalló.