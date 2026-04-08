Apps para comprar comida más barata en Chile: Así puedes ahorrar hasta 50%

Estas plataformas no solo permiten ahorrar dinero, sino que también apuntan a reducir el impacto ambiental del desperdicio de alimentos.

En medio del alza en el costo de la vida, cada vez más personas en Chile están recurriendo a aplicaciones que permiten comprar alimentos a menor precio y evitar su desperdicio.

Se trata de las plataformas como Cheaf y GoodMeal, que conectan a usuarios con locales que venden productos próximos a vencer, pero en buen estado.

Estas apps no solo permiten ahorrar dinero, sino que también apuntan a reducir el impacto ambiental del desperdicio de alimentos.





¿Cómo funciona Cheaf?

La aplicación Cheaf permite a los usuarios acceder a excedentes de comida de distintos comercios, como cafeterías, panaderías y restaurantes, a precios rebajados.

El proceso es el siguiente:

Descargar la app, a través de sistemas iOS o Android

Revisar ofertas disponibles según ubicación

Comprar un “pack” de alimentos con descuento

Retirar el pedido directamente en el local

¿Cómo funciona GoodMeal?

Por su parte, GoodMeal opera bajo un sistema muy similar, enfocado también en reducir el desperdicio de alimentos.

Su funcionamiento incluye:

Explorar locales adheridos desde la app

Comprar packs de comida a bajo costo

Retirar el pedido en el horario indicado





¿Qué son los “packs sorpresa”?

Uno de los aspectos más característicos de estas aplicaciones es que muchas veces operan con el formato de “packs sorpresa”.

Esto significa que el usuario no siempre sabe exactamente qué productos recibirá, pero sí que obtendrá alimentos a un precio mucho menor al original.

En plataformas como GoodMeal, estos packs pueden incluir productos de panadería, pastelería o comida preparada que no se vendió durante el día.