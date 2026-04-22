Cómo postular al Subsidio Eléctrico: Paso a paso para recibir los $31 mil de la quinta convocatoria

El monto de este beneficio que busca aliviar el bolsillo de las familias va desde los $17.346 hasta $31.224, dependiendo de la cantidad de personas que integren el hogar beneficiado.

Buena noticia para los beneficiarios del Subsidio Eléctrico, pues el ministerio de Energía confirmó una quinta convocatoria para quienes cumplan con los requisitos para recibir un descuento en sus botales de la luz.

La postulación se abrirá en mayo del 2026 y el beneficio se verá reflejado en las boletas de la cuenta de la luz de septiembre, dependiendo de los tiempos de facturación de cada empresa eléctrica.

Cómo y hasta cuando postular

Para solicitar el beneficio debes ingresar a la página dispuesta por el Ministerio de Energía www.subsidioelectrico.cl y hacer clic en la opción de “Solicita el Subsidio Eléctrico aquí”.

También puedes solicitarlo de forma presencial y telefónica a través de Chile Atiende o por medio de la Ventanilla Única Social (www.ventanillaunicasocial.gob.cl/)

En caso de hacerlo de forma online en necesario ingresar con la ClaveÚnica y completar los siguientes datos:

Región y comuna en la que vive

Empresa o cooperativa eléctrica que entrega el suministro eléctrico

Número de cliente

Correo electrónico de contacto

Número de teléfono

Una vez realizada la solicitud, el postulante recibirá un correo con el resumen de la información. De conseguir el subsidio será contactado por el mismo medio en los plazos establecidos.





Qué día inicia la convocatoria del Subsidio

Esta nueva convocatoria comenzará el 25 de mayo y se extenderá hasta el viernes 5 de junio, fecha en que estarán abiertos los procesos para postular y actualizar datos.

Los resultados estarán disponibles antes de la segunda semana de agosto y la aplicación del beneficio iniciará en septiembre, el cual se entregará en seis cuotas en la cuenta de electricidad.

Los hogares que actualmente reciben el subsidio y mantienen sus condiciones tendrán acceso preferente mediante postulación automática, mientras que los nuevos beneficiarios podrán ingresar dependiendo de la disponibilidad de recursos.

Los montos que puedes obtener del subsidio eléctrico son: