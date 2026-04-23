Hermana del atacante sobrevivió al crimen: Revelan identidad de las víctimas de doble parricidio en San Antonio

A la joven se le habría tomado una declaración para recabar antecedentes sobre la dinámica familiar y lo que desencadenó el crimen.

Este jueves se reveló la identidad de las víctimas del doble parricidio en la localidad de Llolleo, región de Valparaíso, a manos de su hijo, quien murió en la cárcel de San Antonio.

El individuo iba a tener su audiencia de formalización durante esta jornada cuando fue encontrado sin vida dentro del penal, preliminarmente, sin intervención de terceros.





Identifican a las víctimas de parricidio en San Antonio

Las víctimas fueron identificadas como Valeska Cynthia Soza Hernández (46) y Ariel Esteban Jeria Gómez (45), quienes fueron atacados con un arma blanca por el joven de 25 años.

La pareja tenía una hija de 17 años, quien habría presenciado el crimen y sobrevivió, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial debido a un shock nervioso, según expuso El Líder de San Antonio.

A la joven se le habría tomado declaración para poder tener detalles respecto de la dinámica familiar y recabar mayores antecedentes sobre el motivo que desencadenó el crimen.

“Lo que nos han comentado es que él (imputado) se habría metido con malas juntas y había cambiado mucho”, señaló un cercano a la familia al mismo medio.

Finalmente, aseguró que las víctimas “criaron a sus hijos con mucho cariño, eran muy apegados con su hijo; no entendemos lo que habrá pasado”.