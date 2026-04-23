Dos sujetos en riesgo vital deja balacera entre Carabineros y delincuentes en Maipú

Los efectivos policiales utilizaron sus armas de servicio para reducir a los antisociales quienes fueron trasladados a un servicio asistencial.

Un operativo policial se desarrolló en la comuna de Maipú, a raíz de un robo frustrado que involucró el uso de armas de fuego por parte de funcionarios de Carabineros, dejando un saldo de dos sujetos baleados.

Dos delincuentes con heridas de carácter grave

Según información oficial de la Policía, cerca de las 12:43 horas, personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 44ª Comisaría recibió una alerta radial solicitando cooperación en Avenida Cuatro Poniente N° 1392.

En el lugar, un grupo de sujetos se encontraba perpetrando un robo a un camión de reparto de mercadería. Al llegar al sitio del suceso, los funcionarios policiales se enfrentaron a los antisociales, situación que derivó en el uso de sus armas de servicio.

Como resultado de la intervención, uno de los individuos fue reducido en el lugar, mientras que otro resultó herido por impacto balístico. Minutos más tarde, se confirmó que ambos sujetos mantienen lesiones de carácter grave tras recibir un disparo y un tercer involucrado fue detenido.