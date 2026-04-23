Joven detenido por doble parricidio fue encontrado muerto en la cárcel de San Antonio

El sujeto de 25 años iba a pasar a control de detención durante la jornada de este jueves y fue hallado sin vida en el penal.

Durante la mañana de este jueves, se reportó la muerte del joven de 25 años que fue detenido en San Antonio tras haber confesado el parricidio de sus padres.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del miércoles 22 de abril, cuando vecinos alertaron gritos de auxilio en las inmediaciones y, al llegar Carabineros, el joven no opuso resistencia.





Los antecedentes del deceso

A través de un comunicado, Gendarmería señaló: “Falleció anoche en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio”.

En esa misma línea, agregaron: “Preliminarmente, no hay intervención de terceros en la muerte del interno”.

Desde la institución hicieron hincapié en que han puesto todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público para contribuir a que se esclarezcan los hechos.

El individuo estaba a la espera de su control de detención y posterior audiencia de formalización.

Cuando ocurrió su detención, el joven manifestó que habría tenido una discusión con sus padres, quienes fueron atacados con un arma blanca.

Las víctimas se encontraban en distintos sectores del inmueble y, al llegar Carabineros, el hombre los dejó entrar sin oponer resistencia, siendo detenido en el momento.