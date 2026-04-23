Estaría vinculado a préstamos informales: PDI investiga nueva arista en secuestro de empresario de 84 años

La Policía de Investigaciones indaga otras actividades del empresario, quien también mantiene siete caballos de carrera.

Continúan las diligencias e investigaciones por el secuestro de Jorge Vera, de 84 años, empresario ferretero que fue raptado la tarde del martes en la comuna de San Miguel.

El adulto mayor, quien manejaba su camioneta, fue interceptado por sujetos que se movilizaban en tres vehículos. Metros más adelante fue encontrado el auto de la víctima, con todas sus pertenencias personales, por lo que no hubo robo. Además, su familia alertó que Vera es insulinodependiente y se debe inyectar una dosis cada seis.

Por la noche del miércoles, el delegado presidencial de la región Metropolitana, Germán Codina, reveló que el empresario se encontraba en buenas condiciones, aunque aún se desconocía su paradero.





PDI investiga arista de préstamos informales

La Tercera informó que los detectives de la PDI han estado comunicándose con los captores buscando la liberación de Vera.

Los policías han pedido pruebas de vida, las cuales son analizadas por los investigadores de manera minuciosa para evitar engaños.

Además, se indicó que una de las aristas que se investiga está relacionada a otras actividades que realiza Vera, que sería como prestamista informal. Por ese motivo se sospecha que el secuestro que sufrió este martes respondería a un hecho vinculado en ese sentido, indicó el citado medio.

Por último se señaló que aparte de ser empresario ferretero, la víctima está vinculada a las carreras de caballos, donde es dueño de al menos siete ejemplares que compiten en los distintos recintos del país y sus captores sabían de su buen pasar económico.