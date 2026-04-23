23/ 04/ 2026 11:00

VIDEO | Irán incauta dos buques en estrecho de Ormuz: Quedó grabado en cinematográfico registro

La Guardia Revolucionaria Iraní incautó dos buques que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz desde el Golfo Pérsico. Uno tenía una bandera de Panamá y el otro una de Liberia, según lo que se muestra en un impactante y cinematográfico registro. Desde EE.UU, la vocera de la administración del presidente Donald Trump consideró que la arremetida no violaba el cese al fuego, sin embargo la acción ha continuado llamando la atención alrededor del mundo.