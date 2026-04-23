“Se habla mal y se afecta su honra”: Hija menor de Eduardo Bonvallet arremete contra nuevo podcast

La joven de 20 años aseguró que no se les informó sobre este proyecto y a su madre se le habrían negado los detalles del podcast.

Este jueves, Amalia Bonvallet Laymuns rompió el silencio y arremetió contra el nuevo podcast donde se hablará sobre la vida del exfutbolista.

Además de cuestionar la forma en que se planteará la vida de su padre, Amalia aseguró que no se le informó a la familia, por lo que tomarán acciones legales contra la productora.





¿Qué dijo la hija de Eduardo Bonvallet?

“Bonvallet: Genio y Sombra”, es el nombre del proyecto donde se entrevistará a personas que retratarán la vida del exentrenador chileno, lo que molestó a los cuatro hijos y viuda de Eduardo.

“No es primera vez que se pasa a llevar a la familia, sobre todo porque este podcast está lucrando con Eduardo Bonvallete”, señaló Amalia (20) en conversación con LUN.

En esa misma línea, aseguró: “Me enteré de él a través de las redes sociales, al igual que mis hermanos”.

La joven estudiante de periodismo criticó la forma en que se abordará el podcast y también las personas que están invitadas.

“Sé que mi papá tuvo varios problemas porque era una persona bien directa para hablar, pero en el podcast hay gente que habla despectivamente de él, como Juvenal Olmos, que fue entrenador de la selección y tuvo problemas con mi papá”, cuestionó Bonvallet.

Cuando Eduardo murió, Amalia tenía 9 años, pero la relación con sus hermanos es cercana y la memoria de su padre siempre se mantuvo viva. Al respecto, la joven señala que estas cosas afectan la manera de atravesar el duelo.

“Entiendo que tuvo harta controversia, pero como hijos nos afecta escuchar que se habla mal de él. Para nosotros es muy difícil vivir con su muerte, con todo lo duro que fue y, más encima, después de casi 11 años, que se siga hablando mal de él; no es lo que queremos”, sentenció.

La joven explicó que su madre, María Victoria Laymuns, viuda de Eduardo, solicitó detalles del proyecto a la productora, además de pedir que se le mostrara el guion, y los encargados se habrían negado.

“Lo más impactante de todo es que la gente no sabe que detrás de este podcast hay fines de lucro”, comentó Amalia, por lo que la familia decidió interponer acciones legales.

Con esto, pretenden que el proyecto no se transmita, a pesar de que el primer capítulo ya fue estrenado, y también solicitarán una indemnización por daño a la honra.

“Quiero que sea recordado por la persona que fue, no por lo malo que hizo o lo que dijo o si aceptó a alguien (…) Mi papá no fue una mala persona, ni cometió algún delito. Siento que es poco ético hacer un podcast con entrevistas de gente con la que tuvo problemas”, concluyó Amalia.