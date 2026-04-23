Pasajero de avión que chocó en Aeropuerto de Santiago reveló detalles del impacto: “Pudo haber sido más grave”

Un testigo del inusual incidente que obligó a reprogramar su vuelo contó cómo se vivió el momento a bordo. “Sentimos un golpe muy fuerte de atrás del avión”, relató.

Un avión colisionó con otro en la pista del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago la noche de este miércoles. Un pasajero que iba a bordo contó detalles de lo ocurrido.

El testigo del choque relató a Radio ADN cómo se vivió el momento en que el ala izquierda de la nave impactó la parte trasera de la otra.

El testimonio de pasajero de avión que chocó en Aeropuerto de Santiago

Estaban a punto de despegar en dirección a Brasil cuando “sentimos un golpe muy fuerte de atrás del avión. Quienes íbamos al lado de ventana nos percatamos de que iba bastante cerca del otro”.

El hombre precisó que la mayoría de los pasajeros a bordo eran brasileños. El que estaba a su lado le opinó que parecía “un choque básico pero que podría haber tenido un alcance mucho mayor“.





“En un lugar tan sensible como ese, chocar, aunque sea menor es un accidente que debe ser investigado“, planteó el testigo del incidente.

El pasajero enfatizó en que “pudo haber sido más grave, nos pareció raro y casi no acreditable”.

Choque entre dos aviones en Aeropuerto de Santiago

El sinestro obligó a reprogramar el vuelo en el que iba a bordo el pasajero que entregó su testimonio. Quedó fijado para unas horas más tarde, a las 00:30 de este jueves.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó que no hubo personas lesionadas. Todas desembarcaron del avión a salvo luego de que se suspendiera el despegue.

La entidad además anunció la pronta investigación del caso.