23/ 04/ 2026 10:02

VIDEO | Revelan nuevos registros del tiroteo en pirámide de Teotihuacán: Turistas provocaron estampida

En las últimas horas han surgido nuevos registros del tiroteo ocurrido el pasado lunes en pleno corazón de la zona arqueológica de Teotihuacán en México. Un video muestra el pánico que se apoderó de los presentes que intentaban bajar rápidamente en masa la empinada pirámide, y que provocaron una especie de estampida. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la situación y expresó su pesar en público. Además anunció que se va a reforzar la seguridad en ese tipo de zonas.