Nueva etapa de Ley 40 Horas: Qué trabajadores se benefician y cuándo será la última reducción de jornada

Si bien varias empresas ya la implementaron, este lunes entró en marcha una nueva etapa de la reducción horaria. Ahora, los trabajadores pasarán de trabajar 44 a 42 horas.

Este lunes fue el primer día hábil tras la puesta en marcha de una nueva etapa de la reducción de la jornada laboral, en el marco de la Ley 21.561, que baja el límite semanal desde 44 a 42 horas.

Tras la primera implementación de esta normativa en 2024, millones de trabajadores podrán gozar de mayor tiempo libre para sus actividades, pues ahora serán 3 horas menos en totalo.

Vale mencionar que la ley prohíbe la reducción de la remuneración por la disminución del horario, ya que su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas sin afectar su sustento económico.

¿Quiénes trabajan menos horas a partir de hoy?

La Ley 40 Horas es exclusiva para trabajadores regidos por el Código del Trabajo, ya que dicho cuerpo legal rige las relaciones laborales del sector privado y a las trabajadoras de casa particular.

Es decir, esta reducción no aplica para funcionarios públicos, pues los trabajadores del Estados están regulados por el Estatuto Administrativo.

Por otra parte, esta reducción tampoco es aplicable para trabajadores independientes que prestan servicios mediante la emisión de boletas de honorarios.

Cuándo será la próxima reducción horaria

La reducción de la jornada se implementará de forma gradual en un periodo de 5 años, hasta llegar a las 40 horas. Esta reducción horaria será de la siguiente manera:

Primera reducción: 26 de abril de 2024 la jornada bajará a 44 horas semanales Segunda reducción: 26 de abril de 2026 bajará 42 horas semanales Tercera reducción: 26 de abril de 2028 llegará 40 horas semanales



De todas maneras, nada impide que las empresas reduzcan la jornada de trabajo semanal a 40 horas antes de las fechas indicadas en la propia Ley.