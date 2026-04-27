Quién es Patricio Quisbert, el nuevo líder del PDG que derrotó a Zandra Parisi y apuesta por Franco 2030

Contador auditor de profesión, la lista encabezada por el dirigente obtuvo 592 votos, los que superaron por 78 votos a la otra alternativa. En total votó un 2,5% del padrón.

El Partido de la Gente (PDG) definió este fin de semana a su nueva directiva nacional, siendo ganadora la Lista B, encabezada por Patricio Quisbert, quien es contador auditor de profesión.

Aunque fueron convocados sus más de 43 mil militantes, el proceso logró convocar apenas a un 2,5% del padrón, con un total de 1.106 personas que participaron en el sufragio.

En números concretos, la lista vencedora obtuvo 592 votos, los que superaron con estrecho margen los 514 obtenidos por el grupo de Rodrigo Vattuone.

Quién es Patricio Quisbert

Quisbert estudió en la Universidad Arturo Prat y cuenta con un diplomado en gestión estratégica gubernamental, local y de presupuesto, otorgado por la Universidad de Chile.

Ha sido candidato a gobernador por la Región de Tarapacá en 2024, donde obtuvo 15.793 votos, pero no fue electo.

También compitió en esa misma zona como diputado en 2025, recibiendo 13.020 votos. Tampoco resultó elegido.





Lista venció a la integrada por diputada Parisi

La lista ganadora dejó fuera a Parisi del control del partido, pues se impuso a la alternativa liderada por Vattuone, cuyo equipo estaba compuesto por la diputada Zandra Parisi, Esteban Quiroga y Vanessa Sánchez en las primeras vicepresidencias.

“Recibo ese respaldo con humildad, pero también con un profundo sentido de responsabilidad“, señaló Quisbert al reconocer el triunfo, en un mensaje donde también enfatizó el rol de las regiones.

El resultado “no es de una lista, es de la militancia, de las regiones”, comentó, “y de quienes creen que el PDG puede y debe ser una verdadera alternativa para Chile”.

También reconoció la baja participación, pues reflexionó en su mensaje que es “una señal clara de que tenemos que abrir el partido, convocar más, integrar y devolverle a cada militante el espacio que merece”.

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