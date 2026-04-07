Conflicto en el PDG: Zandra Parisi envía a Cristián Contreras a Comisión de Ética por dichos “misóginos”

La legisladora adelantó que presentará una denuncia ante el Tribunal Constitucional para que su par sea expulsado del partido. “No merezco ser insultada y violentada políticamente por un diputado”, expuso.

La diputada Zandra Parisi (PDG) anunció que enviará al diputado Cristián Contreras a la comisión de ética de la Cámara de Diputados luego de las declaraciones que dio tras su expulsión de la bancada del Partido de la Gente.

La legisladora también informó que presentará una denuncia ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que el también conocido como “Dr. File” sea expulsado del partido.

“Me he sentido violentada políticamente. He sentido y he escuchado a una persona misógina“, expresó.





Respecto a su decisión sobre llevar a Contreras a la Comisión de Ética, aseguró que “esto no se puede dejar pasar. Soy mujer, tengo 62 años, estoy trabajando por mi Chile, y no merezco ser insultada y violentada políticamente por un diputado“.

“Estamos en un lugar donde tratamos leyes y beneficios para toda la ciudadanía. Lo mínimo que debemos esperar es el respeto entre diputados y senadores, y eso no se da”, agregó.

La expulsión de Cristián Contreras

El parlamentario conocido como “Dr. File” ingresó 11 proyectos que causaron controversia en diferentes materias y planteaban temas de seguridad, vacunación y pena de muerte.

A raíz de ellos, la bancada de diputados del PDG optó por expulsarlo apuntando a que “los caminos, las prioridades o las formas de avanzar no siempre coinciden”.

Sin embargo, a través de sus redes sociales Cristián Contreras afirmó que hubo una irregularidad en su expulsión de la bancada, afirmando que mientras sea militante, no puede ser expulsado de la banca.

“Quiero contarles que tras reunirme con Miguel Landeros, Secretario General de la Cámara de Diputadas y Diputados, se me informó que mientras siga siendo militante del Partido de la Gente, la bancada no puede expulsarme”, sostuvo.