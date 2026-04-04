Los 11 proyectos que ingresó el diputado Cristian Contreras antes de ser expulsado de la bancada del PDG

Estas iniciativas del “Dr. File” se dieron antes de ser expulsado de la bancada del Partido de la Gente (PDG), entidad que emitió un comunicado explicando su salida.

Este viernes el Partido de la Gente (PDG) informó la expulsión de su bancada del diputado del Distrito 8 Cristián Contreras, quien días atras ingresó una serie de proyectos controversiales que podrían dar luces sobre el motivo detrás de esta noticia.

El diputado anunció el ingreso de 11 proyectos de ley a la Cámara Baja al inicio del nuevo período legislativo, abordando temas que van desde seguridad y vacunación hasta el eventual retorno de la pena de muerte, abolida en nuestro país y restringida por tratados internacionales suscritos por Chile.

El parlamentario, conocido como “Dr. File”, indicó: “Comenzamos este año legislativo poniendo sobre la mesa debates importantes para Chile. Mi compromiso es impulsar reformas que fortalezcan las instituciones, la seguridad y las libertades de las personas”.





Las 11 propuestas presentadas por el diputado Cristian Contreras

Plebiscito nacional sobre la pena de muerte

Ley contra la corrupción

Reformas al sistema educacional

Reforma a los juzgados de garantía

Reforma constitucional a las Fuerzas Armadas

Vacunación voluntaria

Etiquetado de efectos adversos de medicamentos y vacunas

Soberanía sanitaria del Estado de Chile

Limitación del carácter vinculante de la Agenda 2030

Reforma a Televisión Nacional de Chile

Protección de plantas enteógenas autóctonas

El diputado sostuvo que estas propuestas “buscan abrir una discusión amplia tanto en el Congreso como en el país, con el objetivo de avanzar en políticas públicas que respondan a los desafíos actuales”.

Bancada del PDG expulsa al diputado Cristián Contreras

Estas iniciativas del “Dr. File” se dieron antes de ser expulsado de la bancada del PDG, donde desde el partido emitieron un comunicado señalando que su salida se da en “un marco de respeto, entendiendo que a veces los caminos, las prioridades o las formas de avanzar no siempre coinciden”.

Desde la bancada agregaron que están enfocados en avanzar de manera cohesionada y enfatizaron en que “no perderemos ni un minuto en cosas que nos desvíen de nuestro objetivo“.