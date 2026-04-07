“Vuelco en mi expulsión”: Cristian Contreras acusa irregularidad en actuar de la bancada del PDG y cuestiona a Franco Parisi

El diputado del Distrito 8 afirmó que habló con Miguel Landeros, Secretario General de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se le informó que mientras siga siendo militante del Partido de la Gente, la bancada no puede expulsarlo.

Hace unos días, el Partido de la Gente (PDG) informó de la expulsión de su bancada del diputado del Distrito 8, Cristián Contreras.

Esto se dio luego de que el también conocido como “Dr. File” ingresara una serie de proyectos controversiales. En total fueron 11, abordando temas que van desde seguridad y vacunación hasta el eventual retorno de la pena de muerte, abolida en nuestro país y restringida por tratados internacionales suscritos por Chile.





Cristian Contreras: “Mi expulsión es injusta”

A través de sus redes sociales, Cristian Contreras afirmó que su expulsión de la bancada del PDG fue injusta

“Mi única diferencia fue no apoyar a Pamela Jiles y mantenerme fiel a nuestros principios de centro, votando por un representante del mismo partido. Hoy exijo transparencia: Los acuerdos y recursos públicos deben ser claros y rendidos como corresponde”, declaró.

Además, emitió un comunicado donde cuestiona al líder del partido: “Franco (Parisi) señala que no se debe jugar con las personas, entonces, lo primero que debe hacer como líder y vicepresidente del partido es aclarar, rendir y justificar los dineros que transfiere el Servel, que provienen de todos los chilenos y que no está claro en qué se ocupan”.

Cristian Contreras asegura que hay vuelco en su expulsión de la bancada del PDG

“Vuelco en mi expulsión de la bancada del PDG. Quiero contarles que tras reunirme con Miguel Landeros, Secretario General de la Cámara de Diputadas y Diputados, se me informó que mientras siga siendo militante del Partido de la Gente, la bancada no puede expulsarme”, partió declarando el diputado.

El expanelista de TV indicó que esta situación confirma que lo ocurrido fue irregular y arbitrario. “Seguiré trabajando con convicción por Chile defendiendo la transparencia y el bien común”, agregó.