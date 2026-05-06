06/ 05/ 2026 07:44

Hombre es asesinado a tiros en Estación Central: Mujer que lo acompañaba escapó tras llamar a Carabineros

Un hombre de 33 años de nacionalidad venezolana murió tras recibir un disparo al interior de su vehículo en Estación Central. La víctima regresaba de un festejo cuando estacionó para comprar en una botillería, momento en que fue interceptado por una motocicleta. Desde ahí le propinaron un disparo en el cuello y perdió la vida en el lugar. Tras llamar a Carabineros, su copiloto, una mujer de 26 años, huyó y ahora está siendo buscada por la policía.