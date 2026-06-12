Alerta en Instituto Nacional: Suspenden clases por amenaza de tiroteo

Para resguardar la seguridad de los estudiantes y funcionarios, el establecimiento cerró sus puertas en la jornada de este viernes.

El Instituto Nacional suspendió sus clases para la jornada de este viernes tras la denuncia de un supuesto tiroteo. El equipo directo del colegio tomó esta decisión a través de un correo.

La medida se llevó a cabo para resguardar la seguridad de los estudiantes y funcionarios , después de la recepción de amenazas relacionadas con un eventual episodio de violencia en el liceo de la comuna de Santiago.

Además, las autoridades del Instituto Nacional se reunirán durante este día con el sostenedor y el Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro (SLEP), para enfrentar la situación de manera coordinada.

De esta manera, el establecimiento educacional solicitó a los estudiantes y apoderados mantenerse conectados con sus canales de comunicación en caso de haber información relevante respecto a la situación.