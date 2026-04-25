25/ 04/ 2026 22:36

Entró con ella y salió solo: Video y chats clave contra imputado por crimen de vendedora de cartas Pokémon

Nuevos antecedentes surgen en el crimen de la joven vendedora de cartas Pokémon Dominic Camila Olortegui, de 20 años. Dos imputados quedaron en prisión preventiva: uno como autor y otra como encubridora. De acuerdo a los primeros antecedentes, un video clave muestra al principal sospechoso entrando con la víctima y saliendo solo. También se investiga que el sujeto haya usado su celular para suplantar su WhatsApp.