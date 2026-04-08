Polémica en el Congreso: Bobadilla pidió viaje “sin retorno” de Boric y Manouchehri recordó “exilio militar”

Mientras la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados discutía sobre el permiso que solicitó el exmandatario, el diputado Bobadilla lanzó una broma que no pasó desapercibida en el hemiciclo.

Un tenso momento se vivió la mañana de este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de una intervención de Sergio Bobadilla donde bromeó sobre el permiso que pidió el expresidente Gabriel Boric para salir del país.

“El expresidente de la República está pidiendo autorización para ausentarse del país”, dijo en su alocución. “Yo hago la sugerencia, démosle permiso, pero sin retorno”, lanzó, generando diversas reacciones en la sala.

Ximena Ossandón (RN), quien presidía en ese instante la sesión, respondió de inmediato al legislador: “Yo creo que no corresponde, diputado Bobadilla, su comentario”.





Pero el diputado Daniel Manouchehri (PS) fue más allá y luego pidió la palabra para responder a los dichos del parlamentario: “No solo basta hacer un comentario respecto a lo que dijo el diputado Bobadilla”, advirtió.

“Creo que lo que corresponde es que sean retiradas del acta sus declaraciones, por cuanto son declaraciones que ofenden”, manifestó. “Porque en este país sí hubo pasajes con solamente el pasaje de ida y se llamó exilio militar”.

Vale mencionar que, de acuerdo con la Constitución, todo exmandatario debe solicitar permiso ante el Congreso para salir del país dentro de los seis meses posteriores a dejar el cargo. En este caso la petición fue aprobada, tuvo 5 votos en contra y 2 abstenciones.

Mira el momento a continuación: