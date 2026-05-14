Más de 40 mil ganadores en el Kino este miércoles: Revisa si recibes hasta $1.282.668

Revisa los resultados del sorteo 3226, donde 12 jugadores rozaron el pozo máximo con 13 aciertos.

Más de una docena de jugadores ganaron el Kino Clásico con 13 aciertos en el juego este miércoles.

Si bien nadie se llevó el premio máximo, doce personas fueron afortunadas en el sorteo 3226 y recibirán un monto de $1.282.668 cada uno.

Quienes acertaron 12 números fueron 485 jugadores, con $10.000 por cartón.





Por otro lado, hubo 6.349 personas con 11 aciertos que obtendrán $3.500.

Y 37.747 jugadores con 10 aciertos se llevarán $1.000 por cartón.

De los juegos adicionales como el ReKino, el RequeteKino, el Chao Jefe, el Súper Combo Marraqueta y los Premios Especiales no hubo ganadores.

El único premio de la jornada fue el Premio al Número de Cartón: el JW 521.864 vendido en Melipilla ganó un Viaje Madre-Hijo(a) o su equivalente en $4.500.000.

Resultados del sorteo 3226 del Kino