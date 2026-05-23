Anuncian nuevo tramo del subsidio DS1: Revisa cómo postular al beneficio para viviendas de hasta 4.000 UF

La medida busca ampliar el acceso a la vivienda propia durante el segundo semestre, en medio del encarecimiento del mercado inmobiliario.

Esta mañana, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció un nuevo tramo del subsidio DS1, orientado a la “clase media y jóvenes” que buscan acceder a una vivienda propia en medio de la crisis habitacional que afecta al país.

A través de su cuenta de X, el titular de la cartera detalló que la medida contempla la creación de un tramo para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF y especificó la cantidad de cupos disponibles.

“Impulsamos un nuevo tramo de 4.000 del subsidio DS1, que permitirá acceder a viviendas nuevas de hasta 4.000 UF, ampliando las alternativas para miles de familias que hoy quedan fuera por el alza sostenida de los precios”, indicó.

Ministro de Vivienda anuncia nuevo tramo del subsidio DS1: Son 2.500 cupos

Según detalló el secretario de Estado, el nuevo tramo “considera 2.500 cupos que estarán disponibles desde el segundo semestre“, además de una “ayuda estatal de 400 UF” para facilitar el acceso a viviendas de mayor valor.

Desde el ministerio explicaron que el objetivo es permitir que más personas puedan optar a viviendas “mejor ubicadas, con mayor conectividad, cercanas al trabajo, a servicios y al tamaño de su grupo familiar”.

En su publicación, Poduje sostuvo además que esta actualización busca entregar alternativas a “sectores medios y familias jóvenes que son muy ricas para el Estado, pero pobres para la banca”, en referencia a las dificultades de acceso al crédito hipotecario.