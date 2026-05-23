Megacorte de agua en la RM: Revisa hasta qué hora se extenderá y cuándo será la reposición

Son múltiples los puntos en que podrás acceder a agua potable si vives en uno de los sectores afectados por el corte del suministro.

Desde las 20:00 horas de ayer viernes que se mantiene activo el megacorte de agua en la región Metropolitana, el cual afecta a distintas zonas de ocho comunas: La Cisterna, El Bosque, San Ramón, La Granja, La Pintana, La Florida, San Bernardo y San Miguel.

A lo largo de 36 horas estos lugares no tendrá agua potable a su disposición, ya que se realizará la renovación de uno de los principales acueductos de la región, una mejora clave para fortalecer nuestra infraestructura, según indicó Aguas Andinas.

¿Hasta qué hora durará el megacorte de agua?

Según la información proporcionada por Aguas Andinas en sus redes sociales, se estima que la reposición sea a las 08:00 horas de este domingo 24 de mayo . Con el fin de que este plazo se respete, el superintendente Jorge Rivas aseguró que inspectores en terreno vigilarán que se respeten dichos plazos acordados.

Debido al largo periodo en que las comunas se mantendrán sin el suministro de agua potable, es que se instalaron diferentes puntos de abastecimiento en todos los sectores afectados, estos son:

El Bosque

Temuco N° 810.

Jorge Teillier N° 924.

Vecinal Oriente N° 13340.

Juan Solar Parra N° 1228.

Baquedano N° 9664.

Agustín Calderón Rojas N° 11563.

Portales N° 1095.

Las Perlas N° 11270.

Las Esquilas N° 1430.

Juan Sebastián Bach N° 12015.

Las Pataguas N° 11882.

Llancahue esquina Indio Jerónimo.

Navarino N° 896.

Madrid N° 670.

Cacique Uno Pillán N° 10201.

Las Parcelas N° 1897.

General Carvajal N° 12054.

María Luisa Bombal N° 13149.

Av. Central N° 35.

Capricornio N° 9703.

Universo N° 10190.

Santa Elena N° 956.

La Cisterna

Fernández Albano esquina Gran Avenida.

Sergio Ceppi esquina Colón.

Iquique esquina Fuenzalida Urrejola.

Alcalde Barrera esquina Inés Rivas.

Julio Covarrubias esquina Vicuña Mackenna.

Inés Rivas esquina Rosario de Santa Fe.

Santa Anselma N° 377.

Pedro Aguirre Cerda esquina Gran Avenida.

Isabel la Católica esquina Chile España (Plaza Cervantes).

Ignacio Echeverría esquina Paraguay.

La Florida

Trinidad esquina Calle Uno.

San José de la Estrella esquina Sta. Raquel.

San José de la Estrella esquina Punta Arenas.

Rafael Matus esquina Sta. Raquel.

María Elena esquina Santa Raquel.

Bahía Catalina esquina María Elena.

Julio César N° 1095.

La Granja

Cardenal Raúl Silva Henríquez esquina Las Uvas y El Viento.

Vicuña esquina Pedro Lira.

San José de la Estrella esquina Vicuña.

Canto General esquina Sofía Eastman de Hunneus.

Parinacota esquina Socoroma.

Cristóbal Colón esquina Leif Ericson.

Las Uvas y el Viento esquina Av. El Parque.

Alfredo Valenzuela esquina Mauricio Rugendas.

Los Lirios esquina San José de la Estrella.

La Pintana

Gabriela Figueroa esquina Observatorio.

Joaquín Edwards Bello esquina Pedro Hunneus.

Pío X N° 10739.

La Serna esquina General Arriagada.

San Bernardo

Salvador Allende esquina Luis Emilio Recabarren.

18 de Abril esquina Pje. Poeta Pablo Neruda.

Socompa esquina Torompuri.

Santa Carolina esquina Santa Mercedes.

Santa Marta esquina Archipiélago Juan Fernández.

Incahuasi esquina San David.

Sta. Mercedes esquina Ojos del Salado.

Bombero Víctor Silva esquina Balmaceda.

Santa Mercedes esquina Bombero Benjamín Lazo.

San Miguel

Sebastopol esquina Macaroff.

Tannenbaum esquina León de La Barra.

Moscú esquina Santa Fe.

San Ramón

Nueva Fuenzalida Urrejola esquina Alvear.

Santa Ana esquina Rivadavia.

El Parrón esquina Elías Fernández Albano.

Argentina esquina Pedro Aguirre Cerda.

Guatemala esquina Santa Rosa.

Elías Fernández Albano esquina Brasil.

Ecuador esquina Ayacara.

Independencia esquina Bolivia.