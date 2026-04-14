14/ 04/ 2026 22:30

Silencio incómodo y respuestas escuetas: El almuerzo que indigesta a la Presidencia

Contraloría ofició a La Moneda para que entregue antecedentes respecto al almuerzo del presidente José Antonio Kast con sus compañeros de curso de Derecho de la Universidad Católica, que ocurrió el pasado viernes en el palacio de gobierno. A propósito de este caso, el uso personal de los espacios y de recursos por parte del jefe de Estado como inquilino de La Moneda ha generado un intenso debate respecto a si debe normarse este tipo de episodios.