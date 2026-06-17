“Tengo pruebas, audios, fotos”: Eric Garrido asegura que Miss Universo Chile estaría “arreglado” a beneficio de Keno Manzur

Además, el director de Miss Universo La Reina aseguró que no mantiene conflictos con Sofía Arteaga, la actual candidata de la franquicia, e hizo hincapié en que habría sido “manipulada”.

Este miércoles, Eric Garrido publicó un comunicado en sus redes sociales donde acusa que Miss Universo Chile está “arreglado” a beneficio de su director, Keno Manzur.

Tras la polémica con Cata Vallejos y la actual candidata de la franquicia, Sofía Arteaga, Garrido aseguró que aún es director de Miss Universo La Reina.





¿Qué dijo Eric Garrido sobre Miss Universo Chile?

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Eric aseguró: “Nunca he mentido con respecto a lo que pasó; el error que yo cometí es de haber involucrado a personas que no cumplieron el rol”.

En esa misma línea, agregó: “Los concursos que se han hecho, por lo menos acá en Chile, me refiero con esta persona que es director del Miss Universo Chile, siempre han tenido sus arreglos y lo digo sin miedo”.

Cabe destacar que Keno Manzur es director de Miss Universo, Miss Mundo y Mister Mundo tanto en Chile como en Argentina, entre otros certámenes.

Respecto de las cosas que Eric expone como irregularidades, detalló que en Miss Universo Chile “nunca ha habido una votación que sea clara, una votación transparente, una votación en que la gente, el espectador, pueda ver lo que realmente votó el jurado”.

“¿Qué es lo que hace este caballero? Se lleva las carpetas y esas carpetas son manipuladas tras bambalinas, donde los resultados son a favor de él. Yo presencié, yo estuve en un proceso”, aseguró Garrido.

Por otro lado, explicó que Keno trabajaría con otras dos personas, donde “siempre las candidatas de ellos son las candidatas que ganan”.

Acusaciones contra Miss Universo Chile 2022

Asimismo, acusó que en 2022 la presunta candidata apoyada por Keno habría sido Celia Fuenzalida del Valle, pero los contratos de las misses habrían indicado que nadie podía utilizar maquilladores.

Las otras candidatas “dijeron que si claramente ganaba Celia, ellas se iban a subir arriba del escenario e iban a alegar”, indicó Garrido, lo que habría generado que el director tuviese que cambiar el resultado a último momento, dando por ganadora a Sofía Depassier.

Eric hizo hincapié en que esta última tenía todas las capacidades para obtener la corona, pero no había sido su mejor noche.

En otro concurso, cuyo nombre no reveló: “Los pasajes ya estaban comprados de mucho antes y de eso me enteré yo después”.

Respecto de las declaraciones de la candidata de su franquicia, Sofía Arteaga, aseguró que “está siendo manipulada por toda esta mafia, esta gente”.

“Podría asegurar que me buscaron un hacker, me cerraron el Instagram, compran bots para tirarme hate (odio) y constantemente siempre están haciendo cosas para dejarme mal”, arremetió Garrido.

Eric expuso que Keno Manzur ganaría $2 millones de pesos por cada franquicia, obteniendo ganancias equivalentes a $60 millones por año.

A pesar de que el director de cada comuna paga por la franquicia, Garrido aseguró que incluso se les indicaba a los animadores del evento qué debían preguntar para beneficiar a la presunta candidata apoyada por estas tres personas.

Respecto de las candidaturas de Celeste Viel, Emilia Dides e Inna Moll, Garrido destacó sus capacidades para ganar el certamen, pero dejó en claro que “si no hubiesen tenido la red de apoyo que tienen atrás, a lo mejor no hubiesen llegado tan arriba”.

“Yo, detrás de todo, tengo pruebas, tengo audios, tengo fotos y todo lo que yo he dicho durante este tiempo me avalan todas mis pruebas”, concluyó, haciendo hincapié en que no tiene miedo de enfrentar consecuencias legales.

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