Eric Garrido se pronuncia tras su despido: Negó deberle dinero a Miss Universo Chile y cuestionó repechaje de Cata Vallejos

“Los antecedentes y comprobantes que obran en mi poder acreditan que existieron pagos realizados desde enero”, aseguró Eric Garrido.

Este jueves, Eric Garrido desmintió a Miss Universo Chile tras su despido como director de la franquicia de La Reina y arremetió contra la candidatura de Catalina Vallejos.

Garrido aseguró que seguirá pronunciándose respecto de las presuntas irregularidades en el concurso y dejó en claro que cuenta con pruebas que acreditan que sí pagó por su franquicia.





¿Qué dijo Eric Garrido?

A través de un comunicado, Eric señaló: “Resulta llamativo que, mientras públicamente se sostuvo que no existía deuda alguna pendiente por mi parte, posteriormente la propia organización señalara que mi salida obedecía a supuestos incumplimientos económicos”.

En esa misma línea, cuestionó: “Ambas afirmaciones generan una contradicción evidente que merece ser aclarada”.

Por otro lado, aseguró que existen pruebas de que cumplió con lo que correspondía: “Los antecedentes y comprobantes que obran en mi poder acreditan que existieron pagos realizados desde enero”.

Sin embargo, Garrido explicó que había “condiciones que fueron conversadas y acordadas desde el inicio”, dado que ejercía una dirección distinta a las otras franquicias.

Esto, debido a que él decidió no realizar un concurso comunal: “Circunstancia que fue conocida por todas las partes y considerada al momento de establecer los acuerdos correspondientes”.

“Durante mi participación observé situaciones que, a mi juicio, merecen ser revisadas con seriedad”, comentó Eric, quien cuestionó la candidatura de Cata Vallejos para Pucón.

“La reincorporación de una candidata que previamente había sido desvinculada por mí en mi calidad de director comunal. Más allá de la persona involucrada, considero que lo verdaderamente relevante es el precedente que una decisión de esta naturaleza genera”, señaló.

Asimismo, añadió: “Si una decisión formal adoptada por un director comunal puede ser revertida posteriormente, resulta legítimo preguntarse cuáles son los criterios que finalmente prevalecen dentro del proceso”.

El hombre exigió respeto a las candidaturas de todas las mujeres involucradas y finalmente hizo un llamado al resto de los directores a exigir votaciones transparentes.

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