“Si yo quiero que gane la Cata, gana y punto”: Filtran presuntos audios de director de Miss Universo Chile y desata polémica

Por su parte, Keno Manzur negó que los audios sean reales, asegurando que fueron hechos con Inteligencia Artificial.

Este miércoles, el periodista Luis Sandoval expuso presuntos audios del director de Miss Universo Chile, Keno Manzur.

En ellos, reconocería que él tendría el poder de determinar quién es la ganadora del certamen e insulta y degrada a quienes forman parte del equipo que transmite el evento.





¿Qué dicen los audios?

En el último capítulo de Que Te Lo Digo, Luis mostró tres registros de audio, donde el presunto Keno menciona: “Si yo quiero que gane la Cata (Vallejos), gana la Cata y punto”.

En esa misma línea, señala: “A mí me da lo mismo lo que digan ¿Tú crees que el año pasado me importó que dijeran que le tenía comprado los pasajes de antes a la Inna y que teníamos un contrato?”.

Los registros contienen una gran cantidad de insultos contra personas que forman parte del equipo de transmisión del evento y luego arremete: “El director de Miss Chile soy yo”.

Además, en uno de ellos expone: “Ahora voy a hacer tres finales y voy a vender las entradas como en 70 luquitas y toda esa plata, el 100% va para mí”.

¿Qué dijo Keno Manzur sobre los audios?

“Y ahora me andan inventando un audio, ya no saben qué hacer. A mí me da igual porque los envidiosos pasan, pero su director sigue cada vez más exitoso y feliz”, escribió Keno en su canal de difusión en Instagram.

Además, recordó que habrá una venta de entradas para la fiesta, fashion show y competencia preliminar del Miss Universo Chile 2026.

“Por supuesto que ese audio no es mío; se trata de un audio creado con inteligencia artificial. Basta con escucharlo para darse cuenta”, aseguró Manzur.

Eric Garrido, exdirector de Miss Universo La Reina, habló con Sandoval y señaló que hubo 3 expertos que revisaron los audios y niegan que sea inteligencia artificial.

“Si tú te das cuenta, salen hasta los ruidos de autos atrás”, comentó.

Finalmente, Keno compartió un comunicado donde hace hincapié en que seguirá trabajando para proteger el proyecto y “conquistar la corona universal”.

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