Ciclista muere atropellado en La Cisterna: Conductor circulaba contra el tránsito y se dio a la fuga

La víctima, quien tenía entre 40 y 50 años y no ha logrado ser identificada, fue arrastrada por cerca de 100 metros y falleció de forma instantánea.

Una persona falleció en la comuna de La Cisterna durante la madrugada de este jueves, cuando el ciclista fue impactado por un vehículo que circulaba en sentido contrario del tránsito.

La víctima, quien tenía entre 40 y 50 años y no ha logrado ser identificada, fue arrastrada por cerca de 100 metros y falleció de forma instantánea.





Tras esto, el conductor del automóvil se dio a la fuga el lugar. Las policías realizan las diligencias respectivas para concretar la detención del sujeto.