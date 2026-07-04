De Colombia a una cárcel de alta seguridad: Dayonis Orozco queda en prisión preventiva por caso Tren de Aragua

El venezolano fue formalizado este sábado en el Centro de Justicia de Santiago por presuntamente integrar la agrupación criminal.

Tras ser extraditado desde Colombia y enfrentar a la justicia chilena este viernes, Dayonis Orozco mantuvo causa judiciales pendientes y este sábado fue formalizado por su presunta vinculación con una facción del Tren de Aragua.

Durante esta tarde, finalizó la audiencia en el Centro de Justicia de Santiago, donde el venezolano quedó con la medida cautelar de prisión preventiva con un plazo de 120 días de investigación, por integrar la agrupación criminal mencionada anteriormente.

Dayonis Orozco deberá cumplir su prisión preventiva en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad.