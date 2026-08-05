Víctima está grave: Hombre prende fuego a su expareja y departamento para luego huir por los balcones en Santiago

El hecho ocurrió la noche del martes en la comuna de Santiago. Una sobrina de la víctima también resultó con lesiones tras ser rociada con bencina.

Un grave hecho ocurrió la noche del martes en Santiago Centro, donde un departamento ubicado en calle Santa Elena terminó incendiado y Carabineros investiga un femicidio frustrado.

Según informó Radio Bío Bío, el acusado llegó con dos botellas de bencina hasta el domicilio de su expareja, quien en ese momento estaba junto a su sobrina e hija de esta.

En el lugar, el sujeto roció con combustible a ambas mujeres adultas para luego prender fuego. Las víctimas salieron al pasillo del edificio solicitando ayuda y vecinos las auxiliaron.

En ese momento, el hombre de 35 años y de nacionalidad venezolana, ingresó al domicilio y lo incendió para luego huir por los balcones hasta llegar al primer piso y darse a la fuga.

Fiscalía entregó más antecedentes

El fiscal Centro Norte, Felipe Olivari, contó cómo sucedieron los hechos: “Las víctimas logran arrancar hacia el pasillo del edificio, son ayudadas por vecinos, quienes les rocían agua para apagar el fuego. El imputado finalmente rocía combustible en todo el departamento y le prende fuego, generando un incendio que destruyó el departamento por completo”.

El fiscal indicó que ambas víctimas están fuera de riesgo vital. La expareja del imputado quedó con el 22% de su cuerpo quemado (mayormente en las piernas) y su estado es grave . Mientras que su sobrina se mantiene con heridas leves en sus brazos y piernas.

Por último, se informó que la investigación quedó a cargo del OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros.