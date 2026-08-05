Conocido bloguero de espectáculos es internado de urgencia tras autolesionarse durante transmisión en vivo

Perez Hilton fue trasladado en una camilla hacia la ambulancia, luego de que la policía recibiera múltiples llamados pidiendo ayuda.

Durante la madrugada de este lunes, el bloguero estadounidense Perez Hilton (48) fue internado en un hospital en la ciudad de Miami, Estados Unidos, tras autolesionarse durante una transmisión en redes sociales.

Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr, se atrincheró en su casa y comenzó una transmisión en vivo a través de TikTok, la que no fue censurada por la plataforma a pesar de la crudeza de las imágenes.

¿Qué pasó con Perez Hilton?

“El individuo fue rescatado sano y salvo y trasladado por los servicios de bomberos y rescate de Miami-Dade a un hospital local, donde está recibiendo atención médica“, señaló el portavoz de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade a TMZ.

En esa misma línea, agregó: “La Unidad de Respuesta a Crisis de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y profesionales de la salud mental con licencia también se encuentran en el lugar brindando apoyo y recursos a la familia de la persona afectada”.

La investigación todavía está en curso, por lo que se desconoce el estado de salud actual de Perez Hilton.

El bloguero se propinó puñaladas y distintos cortes con un arma blanca en múltiples ocasiones, lo que provocó que perdiera gran cantidad de sangre.

Las personas presentes en la transmisión intentaron unirse y decirle a través de la cámara que detuviera los actos, mientras llamaban a la policía.





Minutos más tarde, Pérez se recostó en una cama tras darse cuenta de que la policía había llegado a su hogar y la transmisión terminó. Fue sacado en una camilla hacia la ambulancia.

Perez Hilton se hizo ampliamente conocido en la década de los 2000 por comentar noticias del espectáculo a través del sensacionalismo.

El hombre utilizó el apellido de Paris Hilton como una broma directa hacia la socialité, que era una de las más famosas de la época, y ocupó el nombre Perez para que sonara similar a “Paris”.

Así logró gran notoriedad, convirtiéndose rápidamente en uno de los blogueros de espectáculos más conocidos.