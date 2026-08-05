Nuevo sistema frontal llegará HOY a zona centro sur: Revisa horarios peak de lluvias por región

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, dio a conocer los horarios en que más lloverá por región y los montos de precipitaciones esperados. Revisa acá el detalle.

Restan pocas horas para la llegada de un nuevo sistema frontal a las zonas centro y sur del país, que traerá consigo lluvias en al menos siete regiones.

Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, indicó que el fenómeno meteorológico estará marcado por “precipitaciones intensas”, aunque estas se registrarán apenas en un breve periodo de tiempo.

De acuerdo a la experta, los chubascos ocurrirían “en solo seis horas”, calificándolo de “preocupante”, especialmente por los montos de agua caída esperados.

Proyección de horarios: A qué hora lloverá más intensamente por región y montos

El sistema frontal, que ya ha dejado precipitaciones en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y también parte de La Araucanía, se aproximará a la zona central entre la tarde y la noche de hoy miércoles 5 de agosto.

En la zona central del país, como las regiones de Valparaíso y Metropolitana, se espera que el peak de intensidad ocurra la madrugada del jueves 6. A continuación revisa el detalle del momento en que lloverá más intensamente por región y montos esperados :