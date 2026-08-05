“Aliviados infinitamente”: Pareja extraviada en el Cajón del Maipo fue encontrada con vida

La información fue confirmada por Fundación Río Montaña y Rescate Alfa Andino, quienes participaron activamente en las labores de búsqueda.

Familiares y entidades de rescate confirmaron que Laura González Pozo (35) y Christopher Díaz Chamorro (32) fueron encontrados con vida tras extraviarse en el Cajón del Maipo.

La pareja estaba desaparecida desde el pasado domingo, cuando se dirigieron desde la comuna de La Reina al sector precordillerano para una caminata recreativa.

Encuentran con vida a pareja extraviada en el Cajón del Maipo

La información fue confirmada por los familiares, a través de Fundación Río Montaña y Rescate Alfa Andino, quienes participaron activamente en las labores de búsqueda.

“Encontrados vivos. Gracias a todos los que estuvieron apoyando en su búsqueda” , señaló la fundación en su cuenta de Instagram.





En esa misma línea, confirmaron que la pareja se encuentra en buen estado de salud.

Finalmente, la hermana de Laura, Mariana González, concluyó: “Estamos aliviados infinitamente, están bien”.

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