El Gobierno ingresó este lunes el proyecto de ley que busca reajustar el sueldo mínimo en Chile. A diferencia de otros años, contempla un incremento en dos etapas: una en 2026 y otra a inicio de 2027.

El Ministerio de Hacienda ingresó este lunes a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley para reajustar el sueldo mínimo en Chile, con la novedad de que se hará en dos etapas: Una en mayo de 2026 y la otra en 2027.

La iniciativa del Gobierno busca elevar el salario mínimo en $7.546 , lo que lo llevaría desde los actuales $539.000 a $546.546 a partir de este mismo mes de mayo de 2026.

Se trata de un monto que dista del propuesto por la CUT, puesto que la central sindical había propuesto un salario mínimo de $647.000, es decir, aumentar la cifra en $108.000. A fines de abril informaron que no hubo acuerdo con el Ejecutivo.

La segunda etapa del alza del sueldo mínimo

“A contar del 01 de mayo de 2026, elevase a $546.546 el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad”, detalla el texto, mencionando que la próxima modificación llegaría en 2027.

En concreto, el Gobierno deberá enviar un nuevo proyecto de ley al Congreso para proponer reajustes al ingreso mínimo, además de la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar.

El segundo reajuste debería estar implementado a contar del 1 de enero de 2027 para los trabajadores mayores de 18 y de hasta 65 años conforme a la variación acumulada por el Índice de Precios al Consumidor.

Los detalles del proyecto del alza del sueldo mínimo

Según menciona el proyecto de Hacienda, es el objetivo del incremento es “mantener el poder adquisitivo de las familias” sin poner en riesgo el empleo formal ni la sostenibilidad de las pequeñas empresas.

“Más del 70% de las personas que perciben el ingreso mínimo mensual se desempeñan en micro, pequeñas y medianas empresas, segmento particularmente sensible a aumentos abruptos en sus costos laborales”, subrayaron.

En esa línea, explicaron en el documento que el aumento se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada en los primeros meses de 2026, lo que permite mantener el valor real del salario.

El proyecto, en resumen, apuesta por “conciliar la necesaria protección del poder adquisitivo de los trabajadores con la preservación del empleo formal, el fortalecimiento de las oportunidades laborales y la sostenibilidad de las empresas de menor tamaño“.