EN VIVO | Arriesga prisión preventiva: Sigue la segunda jornada de formalización de Joaquín Lavín León

El exdiputado está siengo investigado por fraude al fisco y tráfico de influencias y en la primera jornada el Ministerio Público pidió prisión preventiva.

Este martes continúa la de formalización en Joaquín Lavín León, exdiputado investigado por fraude al fisco y tráfico de influencias.

Durante la primera jornada el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el esposo de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

“Queda mucho todavía. Mi abogado ya habló, quedan varios días, esto va a hacer muy largo y tendremos que esperar”, declaró el ex militante de la UDI.





“Estoy muy tranquilo, es lo que esperábamos, el Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa, en crear delito. Espero que el juez escuche a la defensa como escuchó a la Fiscalía y tome la decisión que corresponda y solo espero que haya justicia”, agregó.

El hijo de Joaquín Lavín investigado por eventuales irregularidades cometidas en la Municipalidad de Maipú durante la administración de su esposa y facturas ideológicamente falsas.

Sigue EN VIVO la formalización de Joaquín Lavín León

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