Fiscalía no descarta que podría investigar a Joaquín Lavín padre tras formalización de su hijo

El Ministerio Público abrió la puerta a eventuales diligencias que podrían involucrar al exalcalde de Las Condes. “Si hay que acotar a determinadas personas, no hay obstáculo y es nuestra obligación hacerlo”, afirmó el fiscal Eugenio Campos.

El Ministerio Público abrió la puerta a eventuales diligencias que podrían involucrar al exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín Infante, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades que hoy tienen formalizado a su hijo, Joaquín Lavín León.

Durante la audiencia de este lunes, la fiscal Constanza Encina expuso que asesores parlamentarios del entonces diputado habrían realizado llamados telefónicos para la campaña presidencial de Lavín padre en 2021, pese a ser remunerados con recursos del Congreso.

Según se planteó, estas gestiones se habrían efectuado “en horario laboral” y desde oficinas vinculadas a la sede de campaña del exalcalde, quien en ese momento competía en primarias.





Joaquín Lavín padre en la mira de la Fiscalía

Tras la formalización, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, abordó el eventual alcance de la investigación y no descartó que esta pueda ampliarse.

“Nada obsta que el día de mañana, a través del desarrollo de investigaciones, o poder pulir aquella idea respecto de diligencias que me permitan con objetividad alguna imputación de otro delito, no hay duda alguna que el Ministerio Público tendrá que hacer lo que corresponda ”, señaló en entrevista con Radio Infinita.

En esa línea, enfatizó que la Fiscalía tiene la obligación de avanzar si surgen nuevos antecedentes: “Efectivamente, si hay que acotar a determinadas personas, más allá de las que ya se han señalado el día de hoy, no hay obstáculo y es nuestra obligación hacerlo”.





Consultado directamente por la posibilidad de investigar a Lavín Infante, Campos fue enfático: “Si el mérito de los antecedentes así lo aconsejan y lo determinan, no hay duda alguna que tenemos que cumplir con esa obligación” .

Y agregó: “El Ministerio Público no tiene que privarse, al contrario, tiene una obligación legal de poder investigarlo”.

Finalmente, el persecutor advirtió que el curso de la causa aún es incierto y dependerá de las diligencias que se desarrollen en adelante.

“Se pueden generar diligencias que pueden nutrir de mejores y mayores elementos que me puedan permitir descartar una investigación o engrosarla y que pueda generar una separación de investigación. Eso es sólo un campo de especulación y yo en el campo de especulación no ingreso”, cerró.