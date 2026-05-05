05/ 05/ 2026 10:50

30 años viviendo en 12 m2: El relato de una adulta mayor que enfrenta la demolición de su casa

Durante más de 30 años, Carmen (80) ha vivido en una casa de apenas 12 metros2 en la Villa Nacimiento de La Pintana, un espacio donde conviven su cama, cocina y pertenencias en un solo ambiente. “Aquí me firmo yo”, relata al explicar cómo debe mover muebles para desplazarse dentro de una vivienda que, pese a ser hoy considerada inhabitable, sigue siendo su hogar. Así es el drama de familias que construyeron toda una vida en condiciones extremas y ahora enfrentan su demolición.