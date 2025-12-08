AHORA | Declaran alerta roja en Melipeuco por incendio forestal en Parque Nacional Conguillío - Chilevisión

De acuerdo a lo informado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el incendio se habría producido producto de la caída de un rayo al interior del Parque.

Durante la noche de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta roja para la comuna de Melipeuco, región de la Araucanía.

De acuerdo a lo informado por el organismo, el incendio forestal se habría ocasionado luego de que un rayo cayera y afectara al bosque nativo del Parque Nacional Conguillío.

En la misma línea, señalaron que este se encuentra bajo observación a la espera de que se combata de forma aérea.

En desarrollo...