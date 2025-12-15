 Tras una discusión: Hombre fue asesinado a tiros en una feria navideña informal de Puente Alto - Chilevisión
ChileVisión
15/12/2025 07:52

Tras una discusión: Hombre fue asesinado a tiros en una feria navideña informal de Puente Alto

La víctima de 33 años habría mantenido una discusión con un grupo de personas, donde preliminarmente, una de ellas habría atacado. La PDI trabaja para encontrar al responsable.

Publicado por CHV Noticias

Durante la medianoche de este lunes un hombre murió baleado al interior de una feria navideña informal ubicada en la comuna de Puente Alto.

Los hechos ocurrieron en el sector de calle Los Ñandúes con Los Inquilinos, donde un hombre de 33 años mantuvo una discusión con un grupo de personas y una de ellas habría atacado a la víctima con una cantidad indeterminada de disparos.

Los antecedentes del ataque

"De acuerdo a las primeras indagaciones es una feria navideña informal, y habría ocurrido un intercambio de disparos, pero eso está aún en etapa muy preliminar", señaló el comisario el comisario Ángel Jaque de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI).

En esa misma línea, aseguró: "No tenemos cámaras de seguridad que hayan captado el hecho".

Hasta el momento no se han reportado otras personas que hayan resultado lesionadas a raíz del ataque y la PDI trabaja para poder encontrar antecedentes que permitan identificar al responsable del ataque.

Finalmente, se baraja la posibilidad de que sea un ajuste de cuentas, pero los equipos policiales no descartan ninguna línea investigativa, debido a que las diligencias están recién comenzando.

