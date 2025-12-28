Emergencia en Santiago: Incendio consume más de 150 bodegas aledañas a Mall Plaza Norte - Chilevisión

Más de 300 bomberos acudieron al lugar a evitar la propagación de las llamas, mientras que el centro comercial debió ser evacuado en su totalidad.

Durante la tarde de este domingo se reportó un incendio en la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana.

De acuerdo a información entregada por el comandante de Bomberos, la emergencia habría consumido más de 150 bodegas, ocasionando una "destrucción total" del recinto ubicado a un costado del Mall Plaza Norte.

Más de 300 bomberos y 30 compañías acudieron a combatir las llamas y evitar su propagación.

Mientras las personas que se encontraban en el centro comercial fueron llamadas a evacuar.

Incendio obliga a evacuación completa de mall

A través de un comunicado, la empresa MallPlaza Norte notificó que el centro comercial fue evacuado completamente de manera preventiva.

Luego de la emergencia, usuarios reportaron tacos e inconvenientes para salir de las instalaciones del centro comercial.