Incendio en bodegas de Huechuraba: Inician evacuación total de Mall Plaza Norte - Chilevisión

La medida fue comunicada por la propia administración del centro comercial luego de que se conociera la emergencia.

Druante la tarde de este domingo se reportó un incendio al interior de unas bodegas cercanas al Mall Plaza Norte en la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana.

Lo anterior ocasionó que desde la empresa encargada del centro comercial iniciaran la evacuación completa y preventiva del recinto.

La información fue notificada por la propia administración mediante un comunicado.

Evacúan centro comercial por incendio en bodegas en Huechuraba

A través de un comunicado, la empresa indicó que "producto del incendio que afecta a bodegas ubicadas en el sector de Avenida Los Libertadores con Américo Vespucio, en la comuna de Huechuraba, Mallplaza Norte informa de la evacuación completa y preventiva de sus instalaciones".

Asimismo, detallaron que de momento no ha existido "una afectación de las instalaciones del centro urbano".